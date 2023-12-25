25 декабря 2023, 05:40
Старший офицер ВСУ обвинил Россию в уничтожении украинского ВПК
The Independent: Россия уничтожила военную промышленность Украины
Россия лишила Украину возможности производить оружие, а своим новым вооружением и тактикой вынуждает Киев постоянно менять свои запросы к Западу относительно военных поставок. Об этом в интервью британской газета The Independent на условиях анонимности рассказал старший офицер ВСУ.
Украинский военный пожаловался, что Россия парализовала военно-промышленный комплекс страны. Теперь Украина полностью зависит от того, что нй поставят США, Великобритания, Евросоюз и Южная Корея.
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«Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, <…>, сейчас нам нужно больше ракет для Patriot, чем мы ожидали», — пожаловался офицер ВСУ.
Ранее российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ с 16 по 22 декабря нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.
Целями атак стала военные аэродромы, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, склады боеприпасов, вооружений и военной техники. Также под ударами оказались центры подготовки и применения беспилотников, места управления и дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все цели успешно поразили.
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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