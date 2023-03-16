Спецоперация 16 марта 2023, 09:41 Российские артиллеристы уничтожили под Марьинкой позиции ВСУ для стрельбы из САУ «Гвоздика» Минобороны: артиллеристы группировки «Юг» уничтожили под Марьинкой позиции САУ «Гвоздика» РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили у населенного пункта Марьинка в ДНР огневые позиции Вооруженных сил Украины, с которых стреляли из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а на Авдеевском направлении вскрыли временный пункт их дислокации. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил об этом Минобороны.

Позиции расчетов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» обнаружили при ведении контрбатарейной борьбы. Их обстреляли из гаубиц «Мста-Б» калибра 152 миллиметра. Под Марьинкой также уничтожили полевой склад боеприпасов.

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На Авдеевском направлении действовали военнослужащие 1-го армейского корпуса. При помощи разведывательных средств и тепловизоров они нашли временное место дислокации украинских военных. Координаты передали в командный пункт, и к месту вылетели вертолеты армейской авиации, а затем нанесли удар.

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Группировка войск «Восток» отчиталась об уничтожении САУ «Акация» у населенного пункта Водяное, предотвращении переброски сил ВСУ из Новоукраинки в Пречистовку и разведки боем в направлении Новомихайловки.