Спецоперация 15 мая 2023, 04:09 «Спрятаться невозможно». Российские разведчики показали работу с оптико-электронным комплексом «Ирония» RT: разведчики ВС РФ показали работу с уникальным оптико-электронным комплексом «Ирония» РИА «Новости»

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Разведчики подразделения специального назначения на направление Кременная — Сватово показали работу с уникальным оптико-электронным комплексом «Ирония». Об этом сообщил RT.

«Спрятаться от него невозможно вообще. Как бы ни пытался противник маскировать свою технику и укрываться — он будет уничтожен», — отметил военный.

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Оператор комплекса рассказал про крайнее «удивление» украинских военных, когда российская артиллерия начинает точечно накрывать их позиции.

«Бегают, ищут „птичку“, которая их „срисовала“, но это не коптер, это мы их видим так далеко и так четко», — рассказал оператор «Иронии».

Солдаты ВСУ, которые вернулись из Артемовска, рассказали об ужасе, который испытали после столкновения с российскими танками. Также, как отметила газета The New York Times, они пожаловались на постоянные артиллерийские обстрелы. По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, российские танки украинским бойцам «снятся в кошмарах». Он вспомнил, что военные ВС РФ каждый метр Артемовска простреливают из танковых и артиллерийских орудий. Над городом регулярно работает авиация, которая наносит удары по позициям ВСУ.

Украинские военные, по его словам, не могут в полную силу противостоять российским силам. Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ связал это с нехваткой противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.