Спецоперация 21 апреля 2023, 06:34 Российские артиллеристы ударили по 100 объектам ВСУ за сутки Минобороны: артиллерия группировки войск «Центр» поразила около 100 целей ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» за сутки остановила нападение Вооруженных сил Украины на российские позиции, уничтожила технику и поразила около 100 объектов противника. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Артиллерия группировки нанесла огневое поражение в рамках контрбатарейной борьбы. Военные применили комплексы разведки и ударили по 100 целям ВСУ.

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Вместе с подразделениями штурмовой авиации они также остановили нападение 81-й аэромобильной, 58-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад на позиции российских войск на Торском и Червонодибровском участках боевых действий. Украинские подразделения понесли большие потери и вернулись к исходной точке.

На Краснолиманском направлении, по словам Александра Савчука, свои задачи успешно отработали экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации. Они ударили неуправляемыми ракетами по местам сосредоточения военной техники и солдат ВСУ.

Колонну украинской бронетехники уничтожили под Донецком, рассказали ранее военкоры «Русской весны». ВСУ попытались подобраться к позициям российских военных в районе Водяного, но их встретил спецназ.