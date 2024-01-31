Мир 31 января 2024, 04:40 «Придется отступать». Украинский политолог предупредил о наступлении критического момента для ВСУ Политолог Бортник: через полгода Украина столкнется с критическим моментом РИА «Новости»

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Без американской помощи критический момент для Украины наступит примерно через полгода. После этого вооруженным силам страны останется только отступать. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Политолог признал, что вместе с падением уровня западной поддержки ситуация на поле боя для ВСУ осложняется. Российские войска продвигаются вперед, и дальше положение Украины будет только хуже.

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«Критический момент — шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать», — предупредил Бортник.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у американских властей нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины. Чиновник признал, что отсутствие военной помощи уже повлияло на ситуацию на поле боя. Он выразил опасения, что без американской поддержки Украина потеряет все свои «достижения», и призвал Конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение 60-миллиардной помощи Киеву.