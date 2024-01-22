Спецоперация 22 января 2024, 09:45 Российская авиация ударила по украинским войскам на Краснолиманском направлении Штурмовики Су-25СМ ЦВО атаковали позиции ВСУ на Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ обстреляли ракетами украинские позиции и районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Летчики выполнили прием кабрирования — самолет резко набрал высоту, и нос штурмовика задрался выше горизонта. Во время маневра экипаж выпустил по противнику ракеты С-13.

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«Произвели пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника», — указали в пресс-службе.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Краснолиманском направлении ВСУ начали проводить проверку связистов. Прибывшая на место украинская комиссия из управления связи штаба оперативно-стратегической группы «Хортица» будет расследовать причину отсутствия связи в звене рота — батальон — бригада. По данным Марочко, произошла потеря управления военнослужащими на передовых позициях.