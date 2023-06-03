Спецоперация 03 июня 2023, 05:23 Российская авиация поразила командный пункт ВСУ Представитель группировки «Юг» Астафьев: авиация поразила командный пункт ВСУ у Северска РИА «Новости»

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Авиация группировки «Юг» ВС России поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск», — сообщил Астафьев.

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Российская артиллерия уничтожила взводные опорные пункты украинских подразделений в районе Богдановки и Котельников, добавил представитель группировки.

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» расстреляли огневые позиции ВСУ в районе Спорного, поразили железнодорожную станцию в Курахово, сообщил Астафьев.

«Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа», — добавил Астафьев.

Экипаж российского истребителя Су-35 уничтожил самолет ВСУ, который обнаружил во время патрулирования и прикрытия бомбардировщиков и штурмовых самолетов. Минобороны опубликовало кадры процесса подготовки к полету, момента уничтожения и возвращения самолета на базу.