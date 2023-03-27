Спецоперация 27 марта 2023, 01:38 Российская авиация ликвидировала польских и грузинских наемников под Авдеевкой РИА «Новости»: российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой РИА «Новости»

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Бойцы российской авиации ликвидировали группу польских и грузинских наемников под Авдеевкой. Кадры с места показало РИА «Новости». На видео попала форма украинских военных, польские нашивки и грузинские шевроны.

Группа российских военных на Авдеевском направлении продемонстрировала видео, на котором запечатлен украинский укрепрайон после авиаудара ВС РФ. На кадрах можно определить форму уничтоженных украинских силовиков, а также боевиков с нашивками польского флага и шевронами с флагом Грузии с подписью Georgia national legion

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Авдеевка является одним из главных опорных пунктов на территории Донецкой Народной Республики и в настоящее время находится под контролем киевских властей. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают жилые дома Донецка. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, ВС РФ продолжают скоординированное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, и украинская армия может перебросить туда резервы.

Ранее представитель Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. Он добавил, что ВС РФ намерены окружить город в ближайшее время.