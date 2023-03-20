Мир 20 марта 2023, 23:27 Представитель ВСУ допустил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском Представитель ВСУ Дмитрашковский: Авдеевка может стать для Украины вторым Артемовском Пресс-служба Минобороны

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ВСУ в Авдеевке могут оказаться в таком же сложном положении, как и в Артемовске, заявил глава пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

«Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть», — заявил Дмитрашковский,

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Он отметил, что в ближайшее время Вооруженные силы России намерены окружить Авдеевку. Город пока находится под контролем Киева и является одним из основным укрепрайонов на территории ДНР. Из Авдеевки ВСУ ведут огонь по жилым кварталам Донецка.

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Российские войска взяли под огневой контроль пять дорог снабжения ВСУ под Авдеевкой. ВС РФ наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и запада. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал о безнадежном положении ВСУ в Артемовске. Примерно две трети города оказались под контролем ЧВК «Вагнер». Сейчас «оркестранты» ведут бои на заводе по обработке цветных металлов, в районе стадиона «Авангард» и зачищают кладбище на юге города.