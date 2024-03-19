19 марта 2024, 08:45
Российская артиллерия уничтожила базу наемников, готовивших теракты под Белгородом
Марочко: у Волчанска поразили базу, на которой наемники готовили теракты в РФ
Российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации наемников ВСУ, которые готовили теракты в Белгородской области. Об этом сообщил подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что российские войска бьют по украинским боевикам во множестве населенных пунктов Харьковской области. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань бойцы установили и уничтожили места скопления вооружения, военной техники и личного состава ВСУ.
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«Нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области», — подчеркнул Марочко.
Также он рассказал, что между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка разбили колонну ВСУ с военными грузами. Российские войска сорвали ротацию украинских подразделений в районе Песчаного. Под Синьковкой и Петропавловкой отечественные бойцы сорвали попытки наступления ВСУ.
Под Артемовском российские войска устроили засаду противнику. Они ликвидировали украинский ударный вертолет.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Волчанск
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