Перемещение жителей Херсонской области объявили завершенным | 360°

Общество 28 октября 2022, 13:03 Перемещение жителей Херсонской области объявили завершенным Замгубернатора Херсонской области Стремоусов объявил о завершении перемещения жителей РИА "Новости"

Читать 360tv в

Процесс перемещения мирных жителей с правобережья Херсонской области завершился. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Точное число выехавших жителей он не уточнил, но подчеркнул, что процесс в том числе коснулся и областного центра.

Реклама

«Закончилась эвакуация. Она не была принудительной. Мы дали людям возможность уйти с линии огня, из зоны обстрелов нацистами», — заявил Стремоусов.

Реклама

О перемещении жителей на левый берег Днепра 18 октября объявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он пояснил, что существует угроза затопления, если украинские боевики в ходе обстрелов разрушат дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева отметила, что левый берег реки безопаснее, чем правый. Но так как возможности разместить всех желающих нет, то часть жителей отправляют в ближайшие российские регионы.