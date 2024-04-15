Спецоперация 15 апреля 2024, 02:42 Российская армия отбила четыре атаки и разрушила опорник ВСУ в зоне СВО Рогов: ВС России отбили две атаки ВСУ, улучшив позиции в Работино и у Вербового РИА «Новости»

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Российские войска улучшили позиции в селе Работино и в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт», — сказал он.

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По словам Рогова, в районе Вербового ВС России отбили еще две атаки, а затем взяли один опорник. Также у российской армии наблюдаются успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие надавили на ВСУ на Запорожском направлении. После этого украинцы оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое. Российская артиллерия также продолжает прицельно атаковывать украинские позиции в районе Работина.