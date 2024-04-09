09 апреля 2024, 20:12
Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Гагин: российские бойцы освободили Первомайское в ДНР
Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой Народной Республике. Бойцы подняли над населенным пунктом государственный флаг, сообщил РИА «Новости» военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал он.
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Эксперт добавил, что взятие под контроль Первомайского говорит о динамичном продвижении российской армии и успехах в освобождении территории республики.
Российская армия в марте освободила пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции: Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное в ДНР, а также поселок Мирное в Запорожье.
Всего с начала 2024 года Вооруженные силы России установили контроль над площадью в 403 квадратных километра. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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