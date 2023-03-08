Спецоперация 08 марта 2023, 07:28 Бои под Авдеевкой облегчили судьбу жителей Донецка Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ сдерживают ВС РФ под Авдеевкой и реже бьют по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины заняты сдерживанием российских сил под Авдеевкой и реже обстреливают Донецк с этого направления. Об этом РИА «Новости» сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, который побывал на передовых позициях, чтобы выяснить оперативную обстановку.

Он отметил, что по земле здесь рассыпаны мины «Лепесток», постоянно летают боевые самолеты. По ответным ударам артиллерии ВСУ можно судить о том, что у противника растянута линия фронта и по ней также растянуты силы противника.

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«Артиллерии не так много у них осталось, но прифронтовые города обстреливаются. Донецк обстреливают каждый день, но интенсивность не та, которая была еще летом. Им тяжело сдерживать [ВС России]», — констатировал Гагин.

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Авдеевка в ДНР пока находится под контролем Украины, и именно с ее территории боевики часто обстреливают жилые кварталы столицы республики.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.