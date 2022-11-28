Спецоперация 28 ноября 2022, 06:35 Российская «Акация» уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Запорожье РИА «Новости»: в Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины разбили на Запорожском направлении. Артиллеристы нанесли удары при помощи установки «Акация», сообщило РИА «Новости».

Об успешно выполненном задании журналистам рассказал командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил России. По его словам, наблюдательный пункт украинских военных обнаружили разведчики. Артиллеристы получили координаты и приказ ударить, вышли на позиции и выстрелили. Разведподразделения подтвердили, что снаряд попал в цель.

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Расчеты артиллерийской установки 2С3 «Акация» Южного военного округа также разбили в ноябре в Запорожской области два взводных опорных пункта ВСУ и несколько реактивных установок «Град». Последние находились на расстоянии 15 километров от огневой позиции.

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Российские военные используют самоходную гаубицу «Акация» для подавления пунктов управления, уничтожения подразделений, вооружения и военной техники, рассказало Минобороны России. С ее помощью выводят из строя артиллерийские батареи и оборонительные сооружения. Эта пушка стреляет на 17,3 километра снарядами калибром 152 миллиметра.