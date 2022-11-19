Спецоперация 19 ноября 2022, 11:03 «Акации» уничтожили украинские опорные пункты в Запорожье Российские САУ «Акация» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Расчеты САУ «Акация» Южного военного округа уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказал РИА «Новости» командир артиллерийских расчетов.

Также «Акации» ликвидировали несколько реактивных установок «Град» на дистанции примерно 15 километров.

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«Сегодня были обнаружены два взводных опорных пункта противника, и, соответственно, по ним отрабатываем», — отметил командир.

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Он добавил, что противник «стоит в обороне» и не предпринимает решительных действий. Тем временем артиллеристы продолжают работу при помощи разведчиков.

По словам командира, каждый расчет за сутки выполняет до трех огневых задач. Расчет набрался боевого опыта, мобилизованные учатся быстро, так что в последние три месяца каждая огневая задача — «стопроцентно выполненная».

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов сообщил, что ВС России ударили по складу боеприпасов и цехам ремонта авиатехники на заводе «Мотор Сич». Об этом написал «Царьград».