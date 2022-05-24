Россия выполнит задачи спецоперации на Украине — Совбез
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия не будет форсировать сроки спецоперации на Украине
Российские войска не форсируют сроки выполнения поставленных задач специальной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написала газета «Аргументы и факты».
«За сроками мы не гонимся. Но все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. На стороне России историческая правда», — заявил он.
Также Патрушев подчеркнул, что дальнейшую судьбу Украины могут решить только ее жители.
«Россия никогда не распоряжалась судьбами суверенных стран», — заключил секретарь Совбеза.
Ранее Патрушев сообщал, что начало спецоперации России на Украине было превентивной мерой. Он заявил, что Запад хотел установить контроль над некоторыми государствами. Среди них — Россия, Украина и несколько других стран.
Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.