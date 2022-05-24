Российские войска не форсируют сроки выполнения поставленных задач специальной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написала газета «Аргументы и факты».

«За сроками мы не гонимся. Но все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. На стороне России историческая правда», — заявил он.

Также Патрушев подчеркнул, что дальнейшую судьбу Украины могут решить только ее жители.

«Россия никогда не распоряжалась судьбами суверенных стран», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев сообщал, что начало спецоперации России на Украине было превентивной мерой. Он заявил, что Запад хотел установить контроль над некоторыми государствами. Среди них — Россия, Украина и несколько других стран.

Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.