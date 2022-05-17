Патрушев объяснил начало спецоперации на Украине

Начало спецоперации России на Украине было превентивной мерой. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Патрушев сказал об этом на заседании научного совета при СБ России. Он заявил, что Запад хотел установить контроль над некоторыми государствами. Среди них — Россия, Украина и несколько других стран.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — сказал он.

Также Патрушев сказал, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг. Причиной стал повышение уровня угроз национальной безопасности. Некоторые страны достаточно пренебрежительно относились к интересам России. Это угрожало самому существованию страны.

Спецоперация Россия на Украине началась 24 февраля. Власти РФ заявляли, что причиной кампании стало возможное расширение НАТО на Восток. С этой целью Россия планировала уничтожить военные объекты на Украине.