Россия в Совбезе ООН призвала предотвратить разрушение дамбы Каховской ГЭС со стороны Украины | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 00:15 Россия в Совбезе ООН призвала предотвратить разрушение дамбы Каховской ГЭС со стороны Украины Постпред Небензя заявил о призыве РФ в ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС Pxhere

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Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо, в котором призвала не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской ГЭС. Об этом постпред РФ Василий Небензя, слова которого процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что разрушение гидроэлектростанции может привести к гибели тысяч мирных людей.

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Небензя также подчеркнул, киевские власти при покровительстве западных кураторов уже давно применяют на территории России террористические методы.

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Накануне постпред РФ выразил мнение о том, что проведение в Генассамблее ООН открытого, а не тайного голосования по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, А также в Херсонской и Запорожской областях является вопиющей манипуляцией и мошенничеством.