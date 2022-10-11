Небензя назвал манипуляцией проведение в ООН открытого голосования по референдумам | 360°

Мир 11 октября 2022, 09:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Небензя назвал манипуляцией проведение в ООН открытого голосования по референдумам Постпред России при ООН Небензя обвинил Генассамблею ООН в манипуляции и мошенничестве РИА Новости

Читать 360tv в

Проведение в Генассамблее ООН открытого, а не тайного голосования по резолюции о референдумах является вопиющей манипуляцией и мошенничеством. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

На рассмотрение внесли резолюцию по референдумам в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Россия хотела провести по ней тайное голосование, однако Албания в обход правил до начала дебатов предложила сделать его открытым, и Генассамблея эту идею поддержала.

Реклама

«Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания», — объявил Василий Небензя.

Реклама

Фактически Албания опротестовала предложение, которое Россия еще не внесла. Постпред официально выразил протест против нарушения порядка проведения заседания. По его словам, такой поступок стал манипуляцией, дискредитировал Генассамблею и ООН в целом.

0 0 0 0 0 0