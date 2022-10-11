Небензя назвал манипуляцией проведение в ООН открытого голосования по референдумам | 360°

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Небензя назвал манипуляцией проведение в ООН открытого голосования по референдумам

Постпред России при ООН Небензя обвинил Генассамблею ООН в манипуляции и мошенничестве

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Проведение в Генассамблее ООН открытого, а не тайного голосования по резолюции о референдумах является вопиющей манипуляцией и мошенничеством. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

На рассмотрение внесли резолюцию по референдумам в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Россия хотела провести по ней тайное голосование, однако Албания в обход правил до начала дебатов предложила сделать его открытым, и Генассамблея эту идею поддержала.

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«Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания», — объявил Василий Небензя.

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Фактически Албания опротестовала предложение, которое Россия еще не внесла. Постпред официально выразил протест против нарушения порядка проведения заседания. По его словам, такой поступок стал манипуляцией, дискредитировал Генассамблею и ООН в целом.

ООН

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