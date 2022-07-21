СМИ назвали направления, в которых работают установки HIMARS на Украине

Российские силовики получили информацию от источников в украинских войсках, что две установки РСЗО HIMARS действуют на Украине на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные — в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат, охрану осуществляют сотрудники ЧВК, близких к Пентагону, те, с которыми часто заключают контракты», — рассказал он.

По его словам, наведение на цель идет через военные спутники США, сразу после пуска установка быстро меняет расположение, не возвращаясь к прошлой позиции.

Представитель российских силовых структур добавил, что каждый залп в обязательном порядке прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Смерч» или «Ураган». Их задача — «насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS». Он отметил, что представители НАТО не доверяют украинцам — ни гражданским, ни военным.

«Украинские расчеты РСЗО („Смерч“ и „Ураган“ — прим. ред.), которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Штаты и их союзники обещали дать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже передали.