Россия твердо говорит США об отсутствии капитуляции на Украине. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет», — привел слова российского посла ТАСС.

Антонов также выразил уверенность в том, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед российскими вооруженными силами, будут полностью выполнены.

До этого Антонов заявлял, что американские СМИ с подачи правящих кругов разжигают ненависть ко всему, что связано с Россией. Градус русофобии, по его словам, достиг такого накала, какого не было даже во времена холодной войны, когда отношения двух государств были предельно напряженными.

Сегодняшнее время Антонов сравнил с временами «маккартизма», когда в симпатиях к коммунистической партии подозревали всех вокруг. Российский посол заметил, что уже сейчас начались гонения на активистов американской русскоязычной диаспоры. Координационный совет российских соотечественников прекратил работу. Он занимался налаживанием контактов между двумя странами, а также помогал эмигрантам сохранить связь с исторической родиной.