Посол России Антонов заявил о небывалом уровне русофобии в США

Американские СМИ разжигают ненависть ко всему, что связано с Россией с подачи правящих кругов. Градус русофобии достиг такого накала, какого не было даже во времена холодной войны, когда отношения двух держав были предельно напряженными. Об этом в беседе с журналом Newsweek заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он сравнил сегодняшнее время с временами «маккартизма», когда в симпатиях к коммунистической партии подозревали всех вокруг.

«Даже в годы холодной войны наши народы продолжали культурные, образовательные и научные контакты». Я просто надеюсь, что здравый смысл возобладает и поможет положить конец опасной игре по отмене России, граничащей с идеями расового превосходства», — заявил посол.

Дипломат отметил, что уже сейчас начались гонения на активистов американской русскоязычной диаспоры. Прекратил работу Координационный совет российских соотечественников, который налаживал контакты между двумя странами и помогал эмигрантам сохранить связь с исторической родиной.

«Члены организации подвергаются допросам и обыскам», — подчеркнул Антонов. В качестве примера он привел обвинения в отношении руководителя Координационного совета Елены Брэнсон, которой предъявили статус иностранного агента.

По словам посла, русофобия уже перешла на бытовой уровень. Рестораны, магазины, центры и даже православные кладбища стали целями для атак вандалов. Власти ряда штатов предложили на законодательном уровне запретить продажу российских товаров.

Русскоязычных американцев просто выживают с работы, создавая невыносимые условия.

«Идет масштабная кампания по отмене всего русского, которая сопровождается безосновательными и огульными обвинениями в адрес нашей страны, направленными на создание образа России как изгоя», — подчеркнул Антонов.

Дипломат не исключил, что потерявшие головы русофобы могут потребовать от властей отказаться от песни «Боже, благослови Америку», ведь ее написал уроженец России Ирвинг Берлин. А вместе с ней запретят телевизор, который придумал Владимир Зворыкин.