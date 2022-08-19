Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях ВСУ против Запорожской АЭС

Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо о провокациях ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Об этом сообщили в постпредстве РФ при всемирной организации.

В диппредставительстве уточнили, что документ распространили среди членов Совбеза. В этом обращении есть информация о провокациях ВСУ против ЗАЭС и возможных последствиях этих действий, сообщил ТАСС.

В письме также обратили внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планировал посетить Одессу в рамках своей поездки на Украину с 17 по 19 августа. Именно к этой дате ВСУ планируют инсценировать на АЭС утечку радиации, разрушение целостности хранилища ядерных отходов и нарушение работы реактора.

По данным Минобороны РФ, власти Украины вместе со своими партнерами из США хотят обвинить в произошедшем Россию, не понимая, что своими действиями нарушают нормальную и безопасную работу ЗАЭС.

Сегодня ситуацию вокруг атомной электростанции обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. Путин указал на непрекращающиеся обстрелы объекта со стороны ВСУ и предупредил о том, что последствия этого могут быть катастрофическими.