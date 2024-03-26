Общество 26 марта 2024, 14:52 Шойгу назвал глупостью слухи о мобилизации для создания санитарной зоны Шойгу: слухи о мобилизации для создания санитарной зоны — глупость РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минобороны Сергей Шойгу отреагировал на слухи о новой мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Министр подчеркнул, что подобные вбросы — глупость, сообщило РИА «Новости».

«Это глупость, полная абсолютно», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналистов.

Реклама

В начале марта очередной фейк о мобилизации опровергали в Госдуме. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов тогда называл подобные сообщения «полнейшим бредом».

Он подчеркнул, что никакой мобилизации не планируется. А вбросы на этот счет, по его словам, являются «проделками» оппонентов страны.

Фото приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации» начали тиражировать в социальных сетях с начала марта. Документ, как указывали авторы фейка, будто бы подписал глава Минобороны.