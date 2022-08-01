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    01 августа 2022, 22:50

    Россия приняла меры для пресечения провокаций при транзите зерна с Украины

    Мизинцев рассказал о принятых мерах по пресечению провокаций при перевозке зерна с Украины

    Анатолий Минкин

    Россия приняла целый ряд мер для обеспечения безопасности и недопущения провокаций на маршруте сухогрузов, перевозящих зерно из портов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

    Россия приняла меры для пресечения провокаций при транзите зерна с Украины

    Он подчеркнул, что Совместный координационный центр, куда вошли представители России, Турции, Украины и ООН, согласовал и разработал маршрут гуманитарного коридора для безопасного прохода судов с зерном и удобрениями.

    Генерал-полковник напомнил, что в понедельник, 1 августа, из порта Одессы вышел сухогруз Razoni, который отправился с грузом кукурузы в порт столицы Ливана.

    «Российская Федерация принимает комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — заявил Мизинцев.

    Он добавил, что, несмотря на принятые меры, в шести украинских портах остаются 69 иностранных судов из 15 государств. Выйти им мешают дрейфующие в Черном море украинские мины.

    Российские военные открыли два специальных гуманитарных коридора для выхода сухогрузов. Первый действует в Черном море и доступен для судов, находящихся в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного. Движение там открыто с 08:00 до 19:00 по московскому времени.

    Второй коридор действует в Азовском море и работает круглосуточно. Через него сухогрузы могут выйти из порта Мариуполя в направлении Черного моря.