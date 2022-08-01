Россия приняла меры для пресечения провокаций при транзите зерна с Украины

Россия приняла целый ряд мер для обеспечения безопасности и недопущения провокаций на маршруте сухогрузов, перевозящих зерно из портов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что Совместный координационный центр, куда вошли представители России, Турции, Украины и ООН, согласовал и разработал маршрут гуманитарного коридора для безопасного прохода судов с зерном и удобрениями.

Генерал-полковник напомнил, что в понедельник, 1 августа, из порта Одессы вышел сухогруз Razoni, который отправился с грузом кукурузы в порт столицы Ливана.

«Российская Федерация принимает комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что, несмотря на принятые меры, в шести украинских портах остаются 69 иностранных судов из 15 государств. Выйти им мешают дрейфующие в Черном море украинские мины.

Российские военные открыли два специальных гуманитарных коридора для выхода сухогрузов. Первый действует в Черном море и доступен для судов, находящихся в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного. Движение там открыто с 08:00 до 19:00 по московскому времени.

Второй коридор действует в Азовском море и работает круглосуточно. Через него сухогрузы могут выйти из порта Мариуполя в направлении Черного моря.