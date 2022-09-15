Россия предупредила США о последствиях в случае поставок Украине ракет большой дальности | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Россия предупредила США о последствиях в случае поставок Украине ракет большой дальности МИД России: США станут стороной конфликта при поставках Украине ракет большой дальности defense.gov

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США станут непосредственными участниками конфликта на востоке Украины в случае поставок ВСУ ракет большой дальности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства обороны России Мария Захарова.

«Вашингтон перейдет красную черту, если отправит на Украину ракеты большой дальности. Тогда США станут стороной конфликта», — заявила она.

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Дипломат отметила, что если это произойдет, то Россия окажется вынуждена дать адекватный ответ на действия американских властей.

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«У России есть право защищать свою землю любыми доступными способами», — добавила Захарова.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что ракеты класса ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Если Украина получит их, то в зоне риска окажутся российские города и объекты инфраструктуры.

По его словам, при этом сценарии США включатся в прямой военный конфликт с Россией, писал RT.

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