Россия предупредила США о последствиях в случае поставок Украине ракет большой дальности | 360°

Все новости

Общество

15 сентября 2022, 15:34

Китай готов вместе с Россией вывести мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин

Мир

15 сентября 2022, 15:30

Бывший солдат ВСУ по ошибке напал на соотечественниц во Франции, приняв их за русских

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 15:14

Новый сосновый бор появится в Кудиновском лесничестве Богородского округа

Спецоперация

15 сентября 2022, 15:11

Постпред России счел бессмысленными призывы к демилитаризации ЗАЭС

Мир

15 сентября 2022, 15:11

Минобороны Турции сообщило о вывозе 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины за 46 дней

Деньги

15 сентября 2022, 15:08

Правительство России поддержит грузоперевозки в Калининград

Мир

15 сентября 2022, 15:04

Штаб ОДКБ решил не отправлять миротворцев в Армению

Подмосковье

15 сентября 2022, 15:03

Протекающую крышу отремонтировали в доме на проспекте 60 Лет Октября в Щелкове

Мир

15 сентября 2022, 14:59

Европа отказалась от демократии. Новой диктатуре нужды народа не интересны

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:35

Россия предупредила США о последствиях в случае поставок Украине ракет большой дальности

МИД России: США станут стороной конфликта при поставках Украине ракет большой дальности

Читать 360tv в

США станут непосредственными участниками конфликта на востоке Украины в случае поставок ВСУ ракет большой дальности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства обороны России Мария Захарова.

«Вашингтон перейдет красную черту, если отправит на Украину ракеты большой дальности. Тогда США станут стороной конфликта», — заявила она.

Реклама

Дипломат отметила, что если это произойдет, то Россия окажется вынуждена дать адекватный ответ на действия американских властей.

Реклама

«У России есть право защищать свою землю любыми доступными способами», — добавила Захарова.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что ракеты класса ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Если Украина получит их, то в зоне риска окажутся российские города и объекты инфраструктуры.

По его словам, при этом сценарии США включатся в прямой военный конфликт с Россией, писал RT.

США

Мария Захарова

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама