25 марта 2023, 13:17
Россия поразила скопление техники ВСУ под Херсоном — СМИ
РИА «Новости»: российские артиллеристы поразили технику ВСУ под Херсоном ночью 25 марта
Артиллерийские подразделения ВС России ударили по скоплению военной техники ВСУ под Херсоном, сообщили источники РИА «Новости». По их информации, атаку провели в ночь на 25 марта.
Украинские военные организовали стоянку в районе населенного пункта Новорайск Херсонской области. ВС России узнали об этом и нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ.
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«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, 10 раненых», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что цель поразили ночью. Российские военнослужащие уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. Она находилась у поселка Белозерка. Вместе с техникой ликвидировали пятерых бойцов ВСУ.
Минобороны России ежедневно публикует отчеты о ситуации в зоне проведения спецоперации. В последнее время бои усилились на Купянском направлении, заявил политолог Евгений Михайлов. По его словам, ВСУ теряют много бойцов в этом районе. Это может говорить о том, что РФ планирует установить контроль над утраченными территориями и взять Харьков.
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