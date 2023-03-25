Спецоперация 25 марта 2023, 13:17 Россия поразила скопление техники ВСУ под Херсоном — СМИ РИА «Новости»: российские артиллеристы поразили технику ВСУ под Херсоном ночью 25 марта Сайт президента Украины

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Артиллерийские подразделения ВС России ударили по скоплению военной техники ВСУ под Херсоном, сообщили источники РИА «Новости». По их информации, атаку провели в ночь на 25 марта.

Украинские военные организовали стоянку в районе населенного пункта Новорайск Херсонской области. ВС России узнали об этом и нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ.

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«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, 10 раненых», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что цель поразили ночью. Российские военнослужащие уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. Она находилась у поселка Белозерка. Вместе с техникой ликвидировали пятерых бойцов ВСУ.

Минобороны России ежедневно публикует отчеты о ситуации в зоне проведения спецоперации. В последнее время бои усилились на Купянском направлении, заявил политолог Евгений Михайлов. По его словам, ВСУ теряют много бойцов в этом районе. Это может говорить о том, что РФ планирует установить контроль над утраченными территориями и взять Харьков.