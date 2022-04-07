Россия поможет школам Донбасса купить учебники и оборудование

Оснастить школы Донбасса к новому учебному году поможет правительство России, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме. Кабмин готов выделить средства на закупку учебников и компьютерного оборудования для ДНР и ЛНР, сообщил «Интерфакс».

Премьер уточнил, что этот вопрос уже прорабатывается с Минпросвещения России.

«Сейчас принимаем заявки, смотрим на потребности. Без сомнения, все, что необходимо, сделаем и бюджет поправим», — объявил Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства.

Тем временем в регионах России в прошлом году открылось 324 детских сада, введено в эксплуатацию 100 школ. Стартовала программа капитального ремонта школ, по которой в них поставляется новое оборудование, сообщили в Telegram-канале кабмина.