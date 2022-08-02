Россия отвергла обвинения США в «использовании Запорожской АЭС в качестве базы»

Россия отвергает заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве военной базы. Об этом сказано в комментарии делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО.

В комментарии, как отметило РИА «Новости», указано, что в заявлении Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании ВС РФ Запорожской АЭС в качестве военной базы.

«Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — указала российская сторона.

На прошлой неделе ВСУ атаковали дом, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС. Удар нанесли в ночь на четверг, 28 июля. Украинские военные направили беспилотник на поселок Сосновый бор в Энергодаре. Жертв при этой атаке удалось избежать. Как отметили представители администрации города, сброшенная мина попала в детскую комнату.