Спецоперация 25 февраля 2023, 19:40 Россия освободила поселок Ягодное в ДНР — Пригожин Бизнесмен Пригожин: Россия освободила от ВСУ поселок Ягодное в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные освободили от ВСУ поселок Ягодное в ДНР, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Этот населенный пункт находится севернее Артемовска.

По словам Пригожина, над Ягодным установили контроль 25 февраля в 19:00.

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«Штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“ полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — заявил предприниматель.

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У руководства ВСУ осталось мало шансов для отвода своих сил от Артемовска, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские военные проводят успешные действия на этом направлении, а средняя продолжительность пребывания украинского военнослужащего в этом районе составляет четыре часа. Специалист предположил, что в дальнейшем ВС России перейдут в активное наступление, продолжат изматывать противника и вытеснят его с российских территорий. Дандыкин напомнил, что страны Запада пообещали передать для нужд ВСУ вооружение, включая танки Leopard, однако выразил уверенность, что бойцы справятся с «броневой нечистью».