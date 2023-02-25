Эксклюзив 25 февраля 2023, 17:02 ВСУ пообещали «Леопарды» и «Пантеры». Россия разберется с немецким «зверинцем» Военный эксперт Дандыкин: ВСУ столкнулись с большими потерями на всех направлениях СВО

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Украинские военные терпят поражения на всех направлениях в зоне проведения спецоперации, рассказал «360» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ ожидают поставок танков Leopard и другой западной техники, но российские военные поступательно выполняют задачу и готовы к встрече с «немецким зверинцем».

Далее — прямая речь.

ВС России отбросят противника

Сегодняшний день показателен в том плане, что мы перемалываем живую силу противника на всех направлениях. Особенно это Сватово-Кременное и Краснолиманское направления, противник несет потери и в живой силе, и в технике. Там ожесточенные бои, и противник бросает подкрепление, потому что понимает: выход к Красному Лиману, его освобождение — это выход во фланг группировки, которая будет находиться в районах Краматорска и Славянска. Это очень важно.

Который день потери противника [составляют] или более 500 человек убитыми, или около того. Прошедшие сутки не исключение.

Уничтожаются склады боеприпасов, что очень важно, причем на всех направлениях, включая Херсонское. О том, как ожесточенно проходят бои, говорит то, что противник бросает в бой все свои резервы, в том числе и остатки своей авиации. За сутки сбили три самолета воздушных сил формирований киевского режима — это Су-24, МиГ-29 в ДНР и штурмовик Су-25 на Херсонском направлении. Давно уже такого не было, сейчас мы это видим.

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Что касается направления вокруг Артемовска — мы видим, что, в принципе, окружение этой группировки приближается. Штурмовые подразделения уже вышли в поселок Ягодное, осталось физически пересечь одну трассу, и та находится под контролем и огневым воздействием наших сил. У противника осталось немного шансов отвести свои части, которые несут чудовищные потери.

Говорят, в районе Артемовска продолжительность жизни боевика [составляет] четыре часа. Такие идут бои.

Я так понимаю, то, что сейчас происходит, — это предвестие более значимых подвижек в ближайшей перспективе. Эта активная оборона, где мы контратакуем, противник тоже старается контратаковать — где-то удается выбить его с захваченных позиций, говорит о том, что тактика наших войск позволяет в будущем переходить в наступление, изматывать противника и отбрасывать его все дальше и дальше с наших территорий. Это касается прежде всего Донецкой Народной Республики, но и не только.

Позиции ВСУ весной ухудшатся

Противник заявляет, что готовит резервы, заявляет, что собирается «брать Крым» — устами и [президента Украины Владимира] Зеленского. Говорят об этом Подоляк (советник главы Офиса Зеленского — прим. ред.) и многие другие, в том числе министр обороны Украины. Но ситуация на фронтах специальной военной операции по всем направлениям, начиная от Херсона и далее до Харьковского направления, где тоже идут бои, для них в настоящий момент весьма и весьма печальная. А я так понимаю, что с наступлением весны будет и вовсе аховая.

Россия справится с «немецким зверинцем»

Впереди очень напряженные и тяжелые бои, потому что поляки заявили, что уже передали первые четыре «Леопарда». Наши ребята готовятся встретить этот немецкий «зверинец», «зоопарк». Говорили, что у них появится какой-то суперновый танк «Пантера». Так или иначе наши готовятся к поступлению этой техники и американских машин — БМП Bradley и Stryker, и много-много другой броневой нечисти, тут и французские легкие танки. Работы у наших бойцов по весне, несомненно, прибавится. Не сомневаюсь, что они справятся с приходом этих посланцев западного мира, главную цель которых мы сейчас видим — убивать, убивать и убивать.

Как используются HIMARS? В основном против мирного населения и Донецкой Народной Республики, и Луганской, и Запорожья. С такой же целью направляют и другие [вооружения] — танки, бронированные машины. Так что работы будет много, но я думаю, что наши планы — от военачальников до командиров низового звена [осуществятся]. С мужеством и решимостью рядовых бойцов [ВС России] справятся с задачами, они освободят нашу землю от необандеровцев. А при необходимости — если будет поставлено дальнобойное оружие (об этом говорят, вполне вероятно, что что-то уже поставили, — это 150 километров и далее, о чем говорит президент России в послании Федеральному собранию) они (угрозы — прим. ред.) будут отодвигаться еще дальше.

Уничтожить противника на подходе

Мы должны понимать, что противник готовит резервы на подходе. Надо не только уничтожать вблизи, если они находятся в 5-10-15 километрах, но и на дальних рубежах, за сотни километров. Для этого существуют наши ракетные части — и наземные, и морская составляющая, и воздушная. Насколько мне известно, сегодня над всей Украиной звучала воздушная тревога. Я так понимаю, что те наши периодичные массированные удары сейчас происходят по необходимости, с указанием координат. Уничтожают подразделения, которые находятся [на позициях] для того, чтобы направляться в район боевых действий. Это уже было, мы это уже видели, когда в самом начале специальной военной операции год назад ударили по Яворовскому полигону, где были наемники в том числе, их уничтожили. Это очень сильно повлияло на их состояние — и моральное, и остальное, многие из них вернулись назад. Наносили удары и по другим территориям в глуби Украины, по пунктам подготовки военных. Так и здесь наносят удары. Днепропетровская область, между прочим, граничит с нашими территориями. Такие удары наносятся, их будут наносить впредь.

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Российские военные работают ради победы

Украина ведь пытается и наносит удары по нашим приграничным территориям — это белгородчина и брянщина, Курская область. Так что здесь очевидно: если они не дойдут до того же Артемовска или линии Сватово-Кременная, значит, нашим бойцам будет в какой-то степени легче продвигаться вперед. Они (ВСУ — прим. ред.) не получат подкрепления, не получат боеприпасы, будут уничтожать склады ГСМ в оперативно-тактической глубине. У каждого своя задача, все работают по плану — и авиация, и ракетчики, и артиллеристы. Все работают ради победы.

Я уже говорил, что это важная составляющая, Украина направляла туда (на Краснолиманское направление — прим. ред.) соединения, чтобы разрезать и Донецкую, и Луганскую республики. Это там, где они осенью достигли успеха, взяв Красный Лиман. Поэтому в тех лесах, которые там находятся, идут ожесточенные бои. Там показывают образцы мужества и героизма наши десантники. Противник там несет очень большие, чувствительные потери, не считая раненых, которых, как правило, в два-три раза больше.