Россия обвинила США в принятии решений о нанесении ударов по Запорожской АЭС

Украинские националисты атаковали Запорожскую атомную электростанцию с подачи американских кураторов. Об этом на встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, написал ТАСС.

«Военные Украины не перестают наносить удары по важнейшим точкам инфраструктуры Запорожской АЭС, это делается с подачи американцев», — сказал он.

По словам Патрушева, в случае техногенной катастрофы на электростанции ее последствия на себе прочувствует весь мир.

«Все уголки планеты ощутят на себе эти последствия. Ответственность за это ляжет на Великобританию, США и всех их приспешников», — предупредил секретарь Совбеза.

Запорожскую АЭС с целью недопущения утечки радиоактивных веществ после начала специальной операции перевели под контроль российских военных.

Начальник войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупреждал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиация накроет Прибалтику и скандинавские страны.