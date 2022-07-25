Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность вывоза украинского зерна через порт Одессы. Глава МИД напомнил, что морской терминал находится далеко от военных объектов Украины.

Фрагмент выступления Лаврова опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части. Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали Сергей Лавров глава МИД России.

Министр подчеркнул, что его слова подтвердили объективные эксперты.

Удары ВС России по военной инфраструктуре порта в Одессе не повлияет на начало отгрузки украинского зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал ООН и другие международные организации отменить косвенные ограничения против поставок российского зерна и удобрений.