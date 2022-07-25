Песков: удар по военной инфраструктуре в одесском порту не повлияет на отгрузку зерна

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военной инфраструктуре в порту Одессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал дождаться начала работы механизма по вывозу зерна с Украины, а уже после говорить об эффективности этой схемы, сообщил ТАСС.

По словам представителя Кремля, удар никак не связан с инфраструктурой, которую должны задействовать для выполнения договоренностей и вывоза украинского зерна. Поэтому действия российских военных не могут и не должны повлиять на начало процесса отгрузки, объяснил Песков.

В данном случае ООН, как мы уже говорили, должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений, которые введены против российских поставок, имеется в виду против поставок зерна и удобрений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

Песков напомнил, что снятие этих косвенных ограничений очень важно, особенно для тех регионов мира, где «голод начинается особо осязаемо».

Корабли, вывозящие украинское зерно, кроме России и Турции будет охранять третья сторона. По словам главы российского МИД, ее определят позже.