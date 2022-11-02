Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32 | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 08:25 Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32 РИА «Новости»: ВКС РФ наносили удары по объектам Украины крылатыми ракетами X-32 Пресс-служба Минобороны

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Бомбардировщики России в ходе специальной операции на Украине неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам новыми крылатыми ракетами Х-32. Их называют «убийцы авианосцев». Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — рассказал источник.

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Он отметил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины». Сейчас Х-32 используется уже не как специализированная противокорабельная ракета, а как универсальный ракетный комплекс. Она с одинаково высокой эффективностью поражает и надводные, и малоразмерные наземные цели.

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Ранее в МИД заявили, что спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом. В ведомстве подчеркнули, что Россия не потерпит необоснованные обвинения.