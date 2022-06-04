Россия и Украина совершили обмен телами погибших, сообщила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. По ее данным, обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

«Поменяли 160 на 160», — написала она в своем Telegram-канале.

Куксенкова уточнила, что располагает такой информацией от разведки. В Минобороны РФ официально данные об обмене телами погибших не комментировали.

Приазовская часть Запорожской области и Херсонская область ранее перешли под контроль ВС РФ. Там снова началось вещание российских телеканалов и радио, планируется переход на российский телефонный код. Власти Запорожской области ранее заявили, что обсуждают с Минобороны России передачу военных объектов для обеспечения безопасности мирных жителей. Об этом ТАСС ранее сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.