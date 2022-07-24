Россия готова возобновить переговоры с Украиной, у нее нет предубеждений на этот счет. Об этом после встречи с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри заявил руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

«Дело зависит не от нас. Россия готова возобновить переговоры по широкому кругу вопросов, у нас нет предубеждений», — заявил он.

Министр напомнил, что это украинские политики твердят о невозможности диалога с Россией.

«Власти Украины, начиная Владимиром Зеленским, и заканчивая бесчисленным числом политиков, говорит о том, что переговоров не будет, пока они не победят», — сказал Лавров.

Ранее глава российского дипведомства заявил, что требование западных стран от Украины «воевать до конца» вредит только народу соседней страны.