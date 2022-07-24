Лавров напомнил о пагубности желания Украины «воевать до конца»

Требование западных стран от Украины «воевать до конца» с Россией не идет на пользу народу этой страны. Об этом после встречи с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри заявил руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

«Чем больше западные страны требуют от Украины „воевать до конца“, тем больше людей погибнет и тем дольше сохранится нынешняя ситуация», — заявил он.

По словам Лаврова, боевые действия прежде всего вредят самому украинскому народу.

Ранее глава МИД России заявил, что собственные экономические проблемы заставят западные страны пересмотреть свое отношение к конфликту на востоке Украины и заняться внутренними делами.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.