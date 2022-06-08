Россия готова оформить гарантии по разблокировке портов на Украине

Россия готова оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он напомнил, что украинская сторона должна выполнить работы по разминированию.

Вопрос о вывозе зерна с Украины Лавров обсудил на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, написало РИА «Новости».

«Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой спецоперации», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Министр напомнил, что это гарантии президента РФ, и подтвердил готовность «оформить их тем или иным способом».

Лавров также указал на то, что западные страны пытаются использовать зерновой вопрос на Украине как постоянный раздражитель, написал RT.

«Чем скорее мы решим [эту проблему], тем, наверное, будет лучше для всех», — заключил он.