Спецоперация 23 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber «Россия — это стабильность». Жители Мариуполя рассказали об ожиданиях от референдума Жители Мариуполя рассказали, что ждут от референдума в ДНР наступления мира и стабильности

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Мариупольцы рады проведению референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России. Местные жители рассказали, чего ждут от нового статуса мирной и стабильной жизни.

Они надеялись на воссоединение с Россией не только последние восемь лет, а с 1991 года. Еще тогда жители ДНР не понимали, почему произошло отделение. По словам собеседницы, в регионе живет русскоязычный народ, поэтому все рады проведению референдума. У нее русские корни, многие родственники живут в России.

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Мужчина добавил, что с присоединением в Мариуполе ждут наступления мира и стабильности, рабочих мест. Остальное приложится. Жители боятся возвращения Украины на эту территорию.

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«Россия — это стабильность, мощное государство, где что-то создается, созидается. А на Украине все разворовывается. Вы же видите, какой Украина гарант безопасности. Это все ее гарантии — разбомбить, развалить, украсть и убежать», — сказал он.

Референдумы о самоопределении начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится несколько дней. Глава ДНР Денис Пушилин назвал его проведение исторической вехой в жизни Донбасса.

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