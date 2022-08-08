Россия намерена добиваться мирного соглашения с Украиной только на собственных условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что страна будет «всеми доступными способами» защищать национальные интересы.

«Россия проводит на Украине спецоперацию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие „партнеры“ по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — отметил Медведев.

Политик назвал проведение спецоперации на Украине «жестким, но тщательно продуманным» ответом на русофобскую политику коллективного Запада.

«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что украинские власти не демонстрируют готовности к переговорам и их требования нельзя воспринимать серьезно.