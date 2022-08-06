Полянский уличил Украину в неготовности вести серьезные переговоры

Украинские власти не показали готовности к серьезным переговорам об урегулировании конфликта. Выдвигаемые ими требования нельзя воспринимать серьезно.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заметил в эфире подкаста The Dive, что ответственную позицию по возможному мирному диалогу Украина не демонстрирует.

«У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли», — пояснил он.

Дипломат заметил, что с украинской стороны только звучат политические заявления о теоретической готовности к переговорам с РФ.

«Но они готовы вести переговоры, если Россия выведет свои войска, даже из Донбасса и Крыма, что просто смешно, — подчеркнул Полянский.

У России, сказал зампостпреда РФ при ООН, пока нет реалистичного партнера. Поэтому страна продолжит специальную военную операцию на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что мирного урегулирования украинского кризиса не стоит ждать без переговоров России и США.