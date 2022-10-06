Россия продолжит освобождать территории от украинских националистов — Медведев | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 12:38

Захарова раскритиковала генсека ООН из-за слов о референдумах

Общество

06 октября 2022, 12:34

Генпрокурор России возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама в Ханое

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 12:34

Подготовка коммунальных служб Клина к зиме завершится до 10 октября

Мир

06 октября 2022, 12:29

Премьер Бельгии предсказал беспорядки в Европе из-за энергетического кризиса

Подмосковье

06 октября 2022, 12:27

Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом

Армия

06 октября 2022, 12:23

Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию

Эксклюзив

06 октября 2022, 12:22

Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут

Мир

06 октября 2022, 12:18

Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров

Подмосковье

06 октября 2022, 12:13

ЦППК обновила десять электричек Казанского направления

Важное

06 октября 2022, 11:13

Россия продолжит освобождать территории от украинских националистов — Медведев

Зампред СБ РФ Медведев: все задачи СВО будут выполнены

Читать 360tv в

Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передало РИА «Новости».

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — сказал он.

Реклама

Медведев отметил, что вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошло в строгом соответствии с международным правом. Он пообещал, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели по защите российских граждан будут достигнуты.

Реклама

До этого Дмитрий Медведев похвалил бизнесмена Илона Маска. Зампред сказал, что Маск молодец и достоин присвоения внеочередного воинского звания. Такую оценку Медведев дал американскому миллиардеру после его публикации плана по урегулированию конфликта на Украине.

Дмитрий Медведев

Россия

Украина

Совет безопасности РФ

1

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама