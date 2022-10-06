Важное 06 октября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Россия продолжит освобождать территории от украинских националистов — Медведев Зампред СБ РФ Медведев: все задачи СВО будут выполнены РИА «Новости»

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Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передало РИА «Новости».

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — сказал он.

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Медведев отметил, что вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошло в строгом соответствии с международным правом. Он пообещал, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели по защите российских граждан будут достигнуты.

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До этого Дмитрий Медведев похвалил бизнесмена Илона Маска. Зампред сказал, что Маск молодец и достоин присвоения внеочередного воинского звания. Такую оценку Медведев дал американскому миллиардеру после его публикации плана по урегулированию конфликта на Украине.

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