28 марта 2024, 07:20
Французский генерал признал тяжелое положение ВСУ
Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжелые потери или отступать
Наступление российских военных вынуждает командование ВСУ делать выбор в потере территории или потере личного состава. Об этом французскому изданию Depeche заявил генерал, главный редактор журнала Défense nationale Жером Пеллистранди.
«Москва поставила командование ВСУ перед тактической дилеммой: выбирать отступлением и территориальными уступками, либо защитой земли с риском значительных потерь», — сказал он.
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Пеллистранди отметил, что российские силы грамотно используют все слабости противника для развития успеха и освобождения новых позиций.
«В конечном счете президент России Путин не позволит украинцам восстановить свою оборону», — добавил генерал.
Ранее стало известно, что в начала года украинская армия потеряла свыше 71 тысячи человек и более 11 единиц техники. Он подчеркивал, что ВС России не дают противнику закрепиться на новых рубежах.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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