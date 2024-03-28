Спецоперация 28 марта 2024, 07:20 Французский генерал признал тяжелое положение ВСУ Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжелые потери или отступать РИА «Новости»

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Наступление российских военных вынуждает командование ВСУ делать выбор в потере территории или потере личного состава. Об этом французскому изданию Depeche заявил генерал, главный редактор журнала Défense nationale Жером Пеллистранди.

«Москва поставила командование ВСУ перед тактической дилеммой: выбирать отступлением и территориальными уступками, либо защитой земли с риском значительных потерь», — сказал он.

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Пеллистранди отметил, что российские силы грамотно используют все слабости противника для развития успеха и освобождения новых позиций.

«В конечном счете президент России Путин не позволит украинцам восстановить свою оборону», — добавил генерал.

Ранее стало известно, что в начала года украинская армия потеряла свыше 71 тысячи человек и более 11 единиц техники. Он подчеркивал, что ВС России не дают противнику закрепиться на новых рубежах.