Росгвардия за два месяца обнаружила 11 складов ВСУ в Харьковской области

Порядка 11 объектов, на которых бойцы ВСУ хранили свое вооружение, было найдено сотрудниками Росгвардии на территории Харьковской области. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Представители Росгвардии провели разведывательные мероприятия. В ходе работы они вскрыли и уничтожили несколько узлов связи бойцов ВСУ.

«Было вскрыто и уничтожено шесть узлов связи противника, одиннадцать объектов хранения вооружения, военной и специальной техники, склад со средствами радиоэлектронной разведки», — сказано в сообщении.

Кроме того, разведчики Росгвардии обнаружили значительное количество противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. Все они были уничтожены.

Недавно в Харьковской области спецназ Росгвардии схватил бойца Вооруженных сил Украины, который оказался наводчиком самоходной гаубицы «Гвоздика».