Бойцы Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика ВСУ

В Харьковской области спецназ Росгвардии схватил бойца Вооруженных сил Украины, который оказался наводчиком самоходной гаубицы «Гвоздика», сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину 1975 года рождения задержали по месту жительства. Проверка показала, что он с 2018 года служил в артиллерийском подразделении ВСУ в должности старшего наводчика САУ-2С1 «Гвоздика» калибром 122 миллиметра и участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Северодонецк, Константиновка и Волноваха.

Росгвардейцы также незадолго до этого нашли в Харьковской области порядка 640 крайне травмоопасных противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток».