Росгвардия схватила в Луганской области пособника нацбатальона «Айдар»

Бойцы Росгвардии обезвредили спрятанную в придорожном мусоре бомбу во время разведки в Луганской области. Они также задержали пособника нацбатальона «Айдар»*, сообщила пресс-служба.

Во время разведывательно-поисковых мероприятий бойцы наткнулись на замаскированное на полевой дороге самодельное взрывное устройство нажимного типа. Оно было снабжено деревянными замыкателями и осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, они нашли минно-взрывное заграждение из шести противотанковых мин (ТМ-62М) и 39 снарядов разного калибра. Саперы уничтожили их накладными зарядами.

Украинца 1987 года рождения схватили во время специальных адресных мероприятий. Он причастен к пособничеству нацбатальону «Айдар»*.

Незадолго до этого росгвардейцы изъяли у националистов под Харьковом иностранное оружие — противотанковые гранатометы из Польши, переносные противотанковые управляемые ракеты из Великобритании, RPG-75 из Чехии, противотанковые одноразовые гранатометы из Швеции.

* «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.