Росгвардейцы забрали у националистов из Харьковской области иностранное оружие

Сотрудники Росгвардии изъяли у националистов под Харьковом оружие иностранного производства. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства», — сказано в сообщении.

В частности, среди изъятого оружия — ручные противотанковые гранатометы RPG-76 из Польши, британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, чешские RPG-75, противотанковые одноразовые гранатометы AT4 из Швеции.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили в Харьковскую область более 50 тонн гуманитарной помощи. Также в регион приехали военные врачи, они оказали медицинскую помощь всем нуждающимся и раздали людям лекарства. Кроме продовольствия военнослужащие доставили и дизельное топливо.