Росгвардия показала трофейную технику ВСУ

Бойцы Росгвардии начали осваивать трофейную технику Вооруженных сил Украины. Пресс-служба ведомства показала, как они учатся управлять самоходной гаубицей «Акация».

Во время спецоперации на Украине военным попадается исправная техника, которую можно использовать. Это танки, стрелковое вооружение, бронетранспортеры, артиллерийские установки, противотанковые средства и боеприпасы. Однако иногда требуется помощь инструкторов. Из-за того, что на вооружении войск правопорядка нет самоходной артиллерии, им приходится учиться ей управлять. Специальные курсы в боевом порядке проводят опытные офицеры-артиллеристы Росгвардии.

Трофейную технику также активно используют подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. В марте Минобороны России передало им украинские танки, бронетранспортеры и вооружение как советского, так и импортного производства.